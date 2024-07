Autovelox ‘illegale’ scatta il sequestro in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) –considerato 'illegale',ilin. Dal Piemonte all'Emilia, dalla Puglia alla Sicilia, dalla Basilicata alla Calabria: nel mirino, in particolare, la strumentazione denominata T-EXSPEED v 2.0 con postazioni fisse per il rilevamento della velocità sia media che puntuale. La Squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia stradale di Cosenza, per