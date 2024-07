Autonomia | Boccia Pd ' autogol del governo solo Meloni non vede ma italiani hanno capito'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Speravamo molto nella mobilitazione contro l'differenziata ma in questa misura no. Noi stiamo spingendo molto sulla piattaforma on line e raccogliendo firme nelle feste dell'unità, ma c'è una mobilitazione generale nel paese chenon"; "c'è una grave sottovalutazione da parte deldei loro errori. L'di Calderoli è un clamoroso”. Così il presidente dei senatori del Pd Francescoin una intervista a Repubblica Bari. “Gliche quello che ilvuole approvare è uno spacca Italia. Una riforma che non attua il principio di sussidiarietà ma crea venti piccoli e caotici staterelli"; ma "fatto male i loro conti perché anche i settentrionaliche questo danneggia anche il Nord", spiega. "Noi diciamo che prima bisogna mettere a posto le diseguaglianze.