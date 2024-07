Attacco con coltello a Southport | uomo arrestato per aver ferito diverse persone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024), città inglese a nord di Liverpool, è stata teatro di un grave episodio di violenza. Unè statodopoaccoltellato ein una zona residenziale della città. Gli agenti della Merseyside Police sono intervenuti in forze in una proprietà di Hart Street intorno alle 12 locali (le 13 in Italia). Sul posto sono giunte ancheambulanze che hanno prestato soccorso alleaggredite dal sospetto. Secondo le prime testimonianze raccolte dalla BBC, l’individuo armato con uncorreva per la via, colpendo chiunque incontrava. La polizia, tuttavia, ha rassicurato la popolazione affermando che dopo l’arresto “non vi è alcuna minaccia più ampia per il pubblico”. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.