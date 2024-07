ASUS NUC 12 Pro | il mini PC ultracompatto e silenzioso

Leggi tutta la notizia su recensionihardware

(Di lunedì 29 luglio 2024) NUC 12 Pro: ilPC versatile e performanteL'NUC 12 Pro è unPC barebone, ovvero un computer senza memoria RAM, sistema operativo e storage, che ti offre la massima flessibilità per creare un sistema personalizzato in base alle tue esigenze. Con un design compatto e un processore Intel Core i5 di 12a generazione, questo NUC è ideale per un'ampia gamma di utilizzi, dal