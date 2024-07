Aras ?enol Somma Rispo | al via l’Ariano Film Festival

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiInternational, in programma dal 29 luglio al 4 agosto ad Ariano Irpino (AV), celebra la sua dodicesima edizione come vetrina essenziale per il cinema. L’evento, che promuove la diversità culturale e l’innovazione stilistica, ha registrato unasta entusiasmante, raccogliendo visioni e voci da oltre 50 paesi. Con orgoglio, annunciamo di aver ricevuto opere eccezionali che abbracciano un panorama internazionale, spaziando dall’Italia alla Spagna, dalla Francia alla Russia, dall’Inghilterra agli Stati Uniti, ed estendendosi fino a Malta, Bulgaria, Giappone, Australia, Austria, Georgia, Ecuador, Cuba, Messico e molti altri. Ilpresenta una vasta selezione di proiezioni, incluse opere indipendenti, animazioni e documentari su questioni globali, e stimola la crescita professionale attraverso incontri significativi.