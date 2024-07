Aesthetic Franco il chirurgo estetico social sotto accusa decine di denunce | Ci ha deturpate

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 29 luglio 2024) Da mesidi pazienti denunciano di aver subito danni anche permanenti dai suoi interventi chirurgici e di non riuscire più rintracciarlo in alcun modo. È la storia di Antonio Francescomeglio noto come Dr. Aestethic. Il 30enne in un video suinega ogni addebito: "Mi hanno stalkerizzato"