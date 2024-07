Accoltellamento in un centro per neo mamme a Londra | 8 feriti 7 sono bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 LUG – Mattinata di terrore in una nursery a Southport, sobborgo di Liverpool, nel Regno Unito. Intorno alle 11.50 (le 12.50 in Italia) un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nelper neoe ha colpito con numerosi fendenti almeno 8 persone, quasi tutte bambine. Una delle piccole ferite è morta, secondo quanto riferisce Liverpool Echo, ma la notizia del decesso non è confermata. L’aggressore solitario è stato arrestato dopo il raid e il coltello sequestrato. Ma per ore tra i residenti della zona si è diffuso il terrore: sui gruppi WhatsAppcircolati avvisi incontrollati sulla presenza di un uomo armato che accoltellava persone e veniva chiesto ai residenti di barricarsi nelle case chiudendo porte e finestre. Inoltrestati chiusi i negozi lungo la strada nel timore che l'aggressore potesse colpire ancora.