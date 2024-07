Accoltellamenti in Gb morte due delle bambine ferite

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si aggrava il bilancio deglicompiuti a Southport, località balneare a nord di Liverpool, nel Regno Unito, in un centro yoga per mamme e. Lo hanno reso noto gli investigatori, precisando che duepiccole vittime non ce l’hanno fatta: ora il risultato dell’aggressione aggiornato è di due morti, entrambi minorenni, e 6 feriti. IL PUNTO = Gb: diciassettenne accoltella