Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 18:30 (Di domenica 28 luglio 2024) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 18.20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA A12 Roma – TARQUINIA IN DIREZIONE Roma PER INCENDIO TRA SANTA MARINELLA E CERVETERI. SEMPRE IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO, SULL’AURELIA CODE ALTEZZA PALIDORO E PIU’ AVANTI TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VESRSOP QUEST’ULTIMO. SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA. PER GLI EVENTI RICORDIAMO CHE A SUBIACO E FIUGGI CONTINUA FINO ALLE ORE 21.00 IL RALLY DI Roma CAPITALE, PER L’OCCASIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE PIAZZE E NELLE VIE INTERESSATE DALL’EVENTO A FORMIA DALLE ORE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 17:30 - 20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RALLENTAMENTI SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE, MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PREVISTA LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE CORSIE IN BASE ALLE LAVORAZIONI A FORMIA DALLE ORE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 16:30 - DELLA CROCE”, CON SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU TUTTE LE VIE E PIAZZE INTERESSATE FINO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE INFINE PER IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDIAMO CHE OGGI LA TRATTA FORMIA – PONZA NON EFFETTUERA’ LA CORSA DELLE 18. 00, DA DARIO ANTOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 15:30 - 45. 30 -6 DEL MATTINO, PREVISTA LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE CORSIE IN BASE ALLE LAVORAZIONI INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDIAMO CHE OGGI LA TRATTA FORMIA – PONZA NON EFFETTUERA’ LA CORSA DELLE 18. 00, MENTRE DOMANI LUNEDÌ 29 LUGLIO LA CORSA DELLE 6. 00 IL RALLY DI ROMA CAPITALE, PER L’OCCASIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE PIAZZE E NELLE VIE INTERESSATE DALL’EVENTO A VETRALLA, NELLA FRAZIONE DI CURA, è IN CORSO LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELLO STREET FOOD”. romadailynews
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