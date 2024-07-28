Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 16:30 (Di domenica 28 luglio 2024) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 16.20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA REGOLARE NELLE PRINCIPALE STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione PROSEGUONO COMUNQUE LE CODE SULL’A1 FIRENZE Roma PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DOPO UN INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE, MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER GLI EVENTI RICORDIAMO CHE A SUBIACO CONTINUA FINO ALLE ORE 21.00 IL RALLY DI Roma CAPITALE, PER L’OCCASIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE PIAZZE E NELLE VIE INTERESSATE DALL’EVENTO A FORMIA DALLE ORE 20.00 SI SVOLGERÀ INVECE L’EVENTO RELIGIOSO ”MARIA SANTISSIMA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 15:30 - 00 IL RALLY DI ROMA CAPITALE, PER L’OCCASIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE PIAZZE E NELLE VIE INTERESSATE DALL’EVENTO A VETRALLA, NELLA FRAZIONE DI CURA, è IN CORSO LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELLO STREET FOOD”. 30 -6 DEL MATTINO, PREVISTA LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE CORSIE IN BASE ALLE LAVORAZIONI INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDIAMO CHE OGGI LA TRATTA FORMIA – PONZA NON EFFETTUERA’ LA CORSA DELLE 18. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 13. 30 -6 DEL MATTINO INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-FRASCATI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 12:30 - 30 -6 DEL MATTINO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 12. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CICOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGANLIAMO SOLO DELLE CODE PER LAVORI SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA MENTRE SI PROCEDEA A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO E SULLA VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE PASSIAMO AI CANTIERI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONATALE SU VIA PONTINA TRA IL KM 20 E IL KM 31 PREVISTA LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE CORSIE IN BASE ALLE LAVORAZIONI IN DIREZIONE ROMA E IN DIREZIONE TERRACINA FINO AL 10 DI AGOSTO NELLA FASCIA ORARIA NOTTURANA 20. romadailynews
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