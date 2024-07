Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024)DEL 28 LUGLIOORE 12.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CICONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGANLIAMO SOLO DELLE CODE PER LAVORI SULL’A1 FIRENZETRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONEMENTRE SI PROCEDEA A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO E SULLA VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE PASSIAMO AI CANTIERI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONATALE SU VIA PONTINA TRA IL KM 20 E IL KM 31 PREVISTA LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE CORSIE IN BASE ALLE LAVORAZIONI IN DIREZIONEE IN DIREZIONE TERRACINA FINO AL 10 DI AGOSTO NELLA FASCIA ORARIA NOTTURANA 20.