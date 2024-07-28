Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 11:30 (Di domenica 28 luglio 2024) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 11.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE ANCORA REGOLARE QUESTA MATTINA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SEGANLIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI SULLA A24 Roma TERAMO ALL’AUSCITA DI VICOVARO MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA ANCHE QUI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE PASSIAMO AI CANTIERI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONATALE SU VIA PONTINA TRA IL KM 20 E IL KM 31 PREVISTA LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE CORSIE IN BASE ALLE LAVORAZIONI IN DIREZIONE Roma E IN DIREZIONE TERRACINA FINO AL 10 DI AGOSTO NELLA FASCIA ORARIA NOTTURANA 20.30 -6 DEL MATTINO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 10. 30 -6 DEL MATTINO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE ANCORA REGOLARE QUESTA MATTINA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGANLIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA IN PROSSIMITA DI VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA E SULLA VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA PESCARA – ROMA LA CIRCOLAZIONE E TORNATA REGOLARE DOPO L’INTERVENTO DEI TECNICI INFINE PER I CANTIERI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONATALE SU VIA PONTINA TRA IL KM 20 E IL KM 31 PREVISTA LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE CORSIE IN BASE ALLE LAVORAZIONI IN DIREZIONE ROMA E IN DIREZIONE TERRACINA FINO AL 10 DI AGOSTO NELLA FASCIA ORARIA NOTTURANA 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 09:30 - VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 09. 30-18. 30 DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGANLIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE POMEZIA E SU VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO N DIREZIONE CIVITAVECCHIA MA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA PESCARA – ROMA LA CIRCOLAZIONE E SOSPESA TRA GUIDONIA E TIVOLI-TERME PER LA PRESENZA DI ARBUSTI SULLA LINEA FERROVIARIA I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE PER I LAVORI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE SU VIA SALARIA TRA IL KM 75 E IL KM 92 PREVISTA LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN CORRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IN DIREZIONE ROMA E IN DIREZIONI ASCOLI PICENO NELLA FASCIA ORARIA 7. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 08:30 - VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 08. 30-18. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE MA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA PESCARA – ROMA LA CIRCOLAZIONE E SOSPESA TRA GUIDONIA E TIVOLI-TERME PER LA PRESENZA DI ARBUSTI SULLA LINEA FERROVIARIA I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE PER I LAVORI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE SU VIA SALARIA TRA IL KM 75 E IL KM 92 PREVISTA LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN CORRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IN DIREZIONE ROMA E IN DIREZIONI ASCOLI PICENO NELLA FASCIA ORARIA 7. romadailynews
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