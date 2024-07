Via al grande esodo traffico in tilt Caos e code in tangenziale ovest

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Dalla barriera di Terrazzano a quella di Melegnano passando per quella di Assago 34,9 chilometri di asfalto bollente, reso ancor più rovente dalle migliaia di auto, camper e roulotte che hanno attraversato laper raggiungere le autostrade che portano verso le località di villeggiatura e in particolare quelle di mare: A7 Milano-Genova e autostrada del Sole. Dopo un venerdì di intenso, ieri ilverso le vacanze estive ha messo a dura prova il nodo autostradale di Milano che comunque ha retto. Lunghealle barriere, in particolare in quelle di Terrazzano e Assago, ma comunque sopportabili, causate principalmente dai "problemi" per i pagamento con le carte da parte dei vacanzieri stranieri che hanno preso letteralmente d’assalto il nostro Paese.