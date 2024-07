Venezia auto finisce nel canale a Chioggia | 2 morti e un ferito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Incidente mortale questa mattina a, in provincia di, unavettura è finita in un: il bilancio è di duee un. Si tratta di ragazzi di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori di, insieme con il personale del Suem che con l'elisoccorso ha portato l'unico sopravvissuto in ospedale. Per le vittime i soccorritori hanno constatato la morte sul posto. I vigili del fuoco hanno effettuato anche una ispezione subacquea nella zona delper escludere che vi fossero dispersi. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.