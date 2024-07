Varane Como UFFICIALE | il comunicato del club

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 luglio 2024) Raphaelè un nuovo calciatore del: ildelsull’arrivo del difensore ex Manchester United e Real Madrid Raphaelè un nuovo calciatore del: per lui un contratto biennale con opzione per il terzo. Di seguito ildel. «Il1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore