(Di domenica 28 luglio 2024) Undi 47 anni originario dell’Ucraina è morto ina Crotone. Inizialmente si pensava a causa di uno uno shock anafilattico causato, secondo i primi accertamenti, dalle punture dio calabroni. L’quando si è vistodallo, per cercare sfuggire si è tuffato in mare dove è poi deceduto. Sono intervenuti le forze dell’ordine e il 118, ma per l’non c’è stato nulla da fare. I Vigili del Fuoco, che sono stati chiamati per bonificare l’area molto vasta, non hanno rintracciato un alveare. Poi la verità. Non sono state le punture dellodia causare la morte del 47enne. A renderlo noto sono stati i carabinieri che stanno indagando sul caso. L’ispezione del cadavere, infatti, non ha rinvenuto alcuna puntura di insetto sul corpo del turista ucraino.