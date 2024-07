Un’evoluzione elegante e rivoluzionaria | storia della Saddle Bag di Dior

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 28 luglio 2024) Life&People.it Ci sono favole che iniziano con un principe che cavalca in sella al suo cavallo bianco. E poi c’è unain cui una sella è stata addirittura la protagonista: è labag. Nel mondomoda, pochi accessori riescono a raggiungere lo status iconico dell’inconfondibile borsa. Nata dalla creatività di John Galliano nel 1999, questa it-bag ha debuttato nella collezione prêt-à-porter primavera/estate 2000celebre maison, diventando rapidamente un simbolo di stile e innovazione. Origini e ispirazione LaBag, come suggerisce il nome, trae ispirazione dall’equipaggiamento ippico, nello specifico proprio la sella. Sebbene non destinata ad essere utilizzata durante una cavalcata, la borsa omaggia l’eleganza dell’universo equestre con una forma che ricorda chiaramente una sella.