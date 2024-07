UFC 304 Muhammad vs Edwards | tutti i risultati della card

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) In un’emozionante nottata in quel di Manchester per UFC 304, Belalcorona il suo sogno, batte Leone conquista la cintura dei pesi welter UFC. I due si sono affrontati a distanza di tre anni dall’ultima volta, quando il match terminò per no contest a causa di una ditata negli occhi fortuita da parte di. Nel co main event per la cintura ad interim dei pesi massimi il campione Tom Aspinall riesce a difendersi da Curtis Blaydes con ko dopo poco più di un minuto di combattimento. Di seguito. UFC 304:vsResults MainBelaldef. Leonvia unanimous decision Tom Aspinall def. Curtis Blaydes via TKO Paddy Pimblett def. King Green via sub Gregory Rodrigues def. Christian Leroy Duncan via unanimous decision Arnold Allen def. Giga Chikadze via unanimous decision PreliminaryNathaniel Wood def.