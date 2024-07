Ucraina | Zelensky ' Mosca ha utilizzato oltre 700 bombe e 100 droni questa settimana'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Kiev, 28 lug. (Adnkronos) - Le forze russe hanno700aeree guidate e più di 100tipo Shahed per attaccare l'. Lo ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr. Secondo le autorità regionali, solo nell'ultimo giorno gli attacchi aerei russi contro quattro regioni ucraine hanno ucciso 11 persone e ne hanno ferite altre 41. Nel suo post,ha affermato che gli ucraini "soffrono quotidianamente a causa del terrore russo" e "meritano una protezione equa e affidabile". Il presidente ucraino ha invitato gli alleati a fornire a Kiev armi a lungo raggio ed equipaggiamento per la difesa aerea, aggiungendo che "ogni decisione concreta dei partner di rafforzare la nostra forza è in grado di salvare vite umane".