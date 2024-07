Traffico Roma del 28-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione a Sonia cerquetanial momento scarso su strade ed autostrade della capitale ad agevolare la circolazione oggi lo stop ai mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera lungo l’intera rete viaria Nazionale proseguono i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa tra viale Castrense è largo passa un tiberano in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura per il 19 di agosto inevitabili le ripercussioni per ildi zona fino alle 16:30 sul viadotto della Magliana riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione all’altezza di via del Cappellaccio ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità