Tiro a segno oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 28 luglio tv streaming italiani in gara

(Di domenica 28 luglio 2024) Proseguono ledianche per ile l’Italia sarà protagonista in una finale:, domenica 28, si disputerà l’ultimo atto della pistola da 10 metri maschile, che vedrà protagonisti Paolo Monna e Federico Nilo Maldini. Finale nella medesima specialità anche al femminile, senza azzurre. Si terranno inoltre le qualificazioni della carabina individuale da 10 metri: tra le donne sarà protagonista Barbara Gambaro, mentre tra gli uomini saranno inEdoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.