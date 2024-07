Tiro a segno | doppietta sudcoreana nella pistola 10 m femminile alle Olimpiadi Record olimpico per Oh

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) La Corea del Sud continua ad essere una delle grandi protagoniste delle prove didi Parigi 2024. Dopo l’argento conquistatocarabina 10 m a squadre miste, il Paese asiatico ha collezionato una grande10 m. A conquistare il metallo più pregiato è stata Ye Jin Oh, salita vistosamente di colpi a partire dalla quinta serie, dove ha cominciato a guadagnare un margine molto elevato arrivando a registrare il nuovodi 243.2, ritoccando di tre lunghezze i 240.3 marcati dalla russa Batsarashkina a Tokyo 2020. Argento poi per Kim Yeji che, a seguito di un avvio leggermente contratto, ha guadagnato subito terreno terminando la gara in 241.3. Bronzo dai contorni storici inoltre per l’indiana Manu Bhaker, la quale ha ottenuto 221.7 mantenendo alto il livello salvo perdere terrenosesta serie.