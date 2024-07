Tennistavolo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 28 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Sono cominciate ieri lee i tabelloni dei tornei diche accompagneranno tutta la rassegna a cinque cerchi entrano nel vivo.sono in scena tre delle cinque competizioni previste: il singolo maschile, il singolo femminile e il doppio misto. Ci sarà il debutto per una delle due azzurre nel tabellone femminile, ossia Debora Vivarelli che avrà un impegno particolarmente difficile contro la giapponese Hina Hayata, testa di serie numero 3 e scenderà in campo alle 11.30. Nella sessione a partire dalle 16.00 ci saranno i quarti di finale del doppio misto, mentre dalle 20.00 proseguiranno i trentaduesimi di finale dei due singoli. Le gare olimpiche disi disputano da sabato 27a sabato 10 agosto.