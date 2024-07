Stop treni a Pavia per fuga di gas ritardi e cancellazioni

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 28 luglio 2024) (Adnkronos) – Il traffico ferroviario oggi domenica 28 luglio è ancora sospeso asu disposizione della Prefettura per un intervento dei Vigili del Fuoco per unadi gas nelle vicinanze dei binari.talia segnala come iAlta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare. In particolare il FB 8619 partito da Milano Centrale