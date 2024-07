Softball | riprende senza grandi sorprese la Serie A1 Bene Bollate e Forlì

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo la lunga sosta causata dai Mondiali dil’attività dellaA1. E lo fa con la sesta giornata di ritorno, che per la verità fa registrare un numero dipraticamente nullo visto che le prime della classe non falliscono. In particolare,non ha chissà quale pietà di Collecchio. Per l’MKF un poderoso 11-0 in gara-1, che peraltro è anche 9-0 già dopo il primo inning. Quasi la stessa storia in gara-2, dove la seconda ripresa determina praticamente il finale: 6-1. Storia non dissimile trae Caronno, anche se qui di dominata c’è solo gara-1 con il 6-1 a favore dell’Italposa, che ha effettuato anche la staffetta al lancio tra Ilaria Cacciamani e Alexia Lacatena, con incluse diverse del gruppo iridato o del giro azzurro. Anche in gara-2 poca storia, al netto del 3-1 conclusivo.