Skateboard | Yoshizawa Coco trionfa nello street femminile a Parigi 2024 Leal ancora sul podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Il titolo olimpico delloresta in Giappone. Va in archivio il primo segmento delle gare dicon il successo largo di, atleta che ha vinto la gara trovando il guizzo vincente nel momento più delicato, ovvero negli ultimi trick. La nipponica infatti aveva chiuso al secondo posto la fase di run conquistando lo score di 89.26, cedendo il passo alla connazionale Akama Liz, che ha terminato la prima fase in testa con il punteggio di 89.26. Lo spartito però cambia nella seconda parte. Dopo un primo tentativo a vuoto, la giapponese ha segnato 86.34, per poi commettere di nuovo un errore. Ma la classe 2009 alza l’asticella proprio nel momento di massima tensione, sfoggiando due truck di altissimo livello valutati rispettivamente 96.49 e 89.46 raggiungendo 272.