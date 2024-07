Schiamazzi estivi notturni | Carabinieri in campo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato i controlli nel comune di Grottaminarda, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i comportamenti che disturbano il riposo e la quiete pubblica durante il periodo estivo. Queste operazioni di pattugliamento sono state avviate in risposta alle direttive tracciate dal Prefetto Rossana Riflesso e si concentrano principalmente nelle ore notturne. In questo weekend, diverse pattuglie della Compagnia di Ariano Irpino hanno identificato conducenti di microcar e motocicli, spesso segnalati per disturbo del riposo. Questi controlli, articolati mediante posti di controllo e vigilanza dinamica, si concentrano nelle zone di maggiore afflusso di giovani e in prossimità di pubblici esercizi.