Scherma il tabellone della sciabola femminile | le italiane partono da outsider

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Provare a stupire. Questo è l’obiettivo delletrici azzurre alle Olimpiadi di Parigi 2024. Domani scenderanno in pedana Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile, che possono recitare il ruolo delle, cercando di regalarsi un clamoroso sogno olimpico. Il primo quadrante è quello presieduto dalla francese Balzer, numero uno del seeding, che potrebbe essere l’avversaria di Martina Criscio nei quarti di finale. Per l’azzurra prima, però, ci sono da vincere l’assalto con l’ungherese Szucs e poi eventualmente negli ottavi con la vincente dell’assalto tra la bulgara Ilieva e la giapponese Takashima. Il secondo quadrante vede sicuramente come protagonista Olga Kharlan, che va a caccia di quell’oro olimpico che le è sempre mancato in carriera.