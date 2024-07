Ronn Moss cena in Chianti Peposo cinghiale e vino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Non si aspettava, tra i tanti clienti da servire, di incontrare, il famoso attore della soap opera ’Beautiful’. Giuseppe Casu, titolare della ’Cantinetta del Nonno’ di San Casciano, caratteristica trattoria dove è possibile degustare prodotti tipici toscani, non pensava di servire il bel ’Ridge Forrester’. Giuseppe a fineha chiesto a voce bassa ase fosse stato possibile inviare un saluto a mamma Angela. "E’ stato gentilissimo– racconta Giuseppe – addirittura è stato lui a suggerirmi di inviarle un video messaggio! Che cosa ha richiesto peralla maremmana e il, oltre naturalmente a un buon. Per ultimo un vin santo del contadino che ha apprezzato in modo particolare".