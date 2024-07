Roma Soulé in PARTENZA da Torino | è ADDIO alla Juve – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 luglio 2024) Ladi Matias, attaccante argentino, dall’aeroporto diCaselle in direzione. I dettagli Matiasè partito in questi minuti dall’aeroporto diCaselle per raggiungere. L’argentino è infatti pronto ad iniziare la sua nuova avventura, con le visite mediche e la firma con il club giallorosso. Matias #in