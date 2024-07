Roberta Di Padua è in dolce attesa? La foto e la frase sospette

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 28 luglio 2024) A distanza di diversi mesi dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne,Die Alessandro Vicinanza continuano ad essere nel mirino del gossip. A far discutere è stata una storia di Instagram condivisa dall’ex Dama del Trono Over che farebbe pensare ad una possibile cicogna in arrivo. È IN? – La L'articoloDi, è in? Lae la