Qualificazioni femminili con l’Italia oggi in tv ginnastica artistica Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di domenica 28 luglio 2024) Tutto pronto per ledidelledi. Dopo la finale conquistata dalla squadra maschile, tocca alle Fate provare a centrare la final eight. Anche in questo caso, levarranno sia per la prova a squadre che per le finali individuali, di specialità ed All-Around. Le azzurre Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli e Giorgia Villa sono inserite nella seconda suddivisione, che si svolgerà con la consueta formula: su ogni attrezzo potranno salire 4 ginnaste, con la possibilità di scartare il punteggio più basso. A gareggiare sul giro completo sono D’Amato, Esposito e Iorio, tenendo presente che in finale vanno le migliori 24 atlete rispettando il limite di due per Nazione.