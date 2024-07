Putin pronto a riavviare la produzione di armi nucleari a raggio intermedio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 28 luglio 2024) La Federazione Russa intende proteggersi dai yankee alle porte dei confini. Così lo Zar Vladimirha avvertito gli americani: Mosca è pronta aladise gli Stati Uniti confermassero l’intenzione di schierare missili in Germania o altrove in Europa. “Se gli Stati Uniti attueranno tali piani, ci considereremo liberi dalla moratoria unilaterale precedentemente adottata sullo spiegamento di capacità di attacco a medio e corto”, ha dichiarato il Presidente della Federazione nel discorso in occasione di una parata navale a San Pietroburgo.