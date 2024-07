Prove libere di Carrera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024)per lain programma stamattina in viale Terme. Oltre allenel circuito del centro storico che stanno animando le serate dei mercoledì di luglio, che si stanno svolgendo assieme all’apertura straordinaria serale dei negozi, le squadre dellaAutopodistica si cimentano sul rettilineo di viale Terme stamattina dalle ore 9 alle 12. È una delle ultime occasioni prima della pausa d’agosto per i tanti curiosi e appassionati di questo sport ‘made in Castello’ per osservare da vicino macchine ed equipaggi e scoprire qualche anticipazione in vista delle gare che si corrono nella seconda domenica di settembre.