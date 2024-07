Poggiomarino chiede ultimo incontro e armato la porta via in auto | arrestato ex

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di domenica 28 luglio 2024) Pretende “l’appuntamento” e si presenta sotto casa di leidi coltello. Poi la costringe a seguirla in. In manette è finito un 40enne già noto alle forze dell’ordine. L’incubo per una donna si è consumato trae Boscoreale.“l’” edi coltello la costringe a salire in L'articolo” elavia inex Teleclubitalia.