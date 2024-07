Piano per la mobilità sostenibile ok del Consiglio dopo tre anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Meno auto e meno velocità a Lecco. Via libera incomunale al Pums, ilurbano della, insieme al Biciplan, ildellaciclistica. Ci sono voluti tre. Sono previste diverse azioni: sentieri urbani, itinerari ciclabili e ciclovie lungo tutta la città; la moderazione del traffico fino ad arrivare all’istituzione della cosiddetta città 30, ad esclusione degli assi di attraversamento che resteranno a 50 km/h; strade scolastiche; l’efficientamento dei mezzi del servizio di trasporto pubblico locale; l’implementazione di unainclusiva per tutti, della sharing mobility e della smart mobility; aree e nodi d’interscambio; nuove politiche per la sosta. Non è stato un obbligo, ma una scelta.