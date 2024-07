Perugiarottweiler ferisce bimbo 5 anni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 luglio 2024) 14.12 Un bambino di 5è stato aggredito da un rottweiler a Cantalupo di Bevagna in provincia di Perugia. Ora è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Ilera in bici con la madre quando è stato aggredito dal cane che, scavalcando una recinzione, lo ha morso più volte. L'immediato intervento dei vicini, richiamati dalle urla della madre, ha consentito di allontanare il cane.