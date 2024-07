Perugia bimbo di 5 anni aggredito da rottweiler | è in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 28 luglio 2024) E' successo a Bevagna. Il piccolo è statomentre passeggiava i bici insieme alla madre: non è in pericolo di vita Un bambino di 5è statosabato sera da un. Il piccolo stava passeggiando in bici insieme alla mamma in località Cantalupo a Bevagna () quando è stato attaccato dall'animale