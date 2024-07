Parigi 2024oro Martinenghi nei 100rana

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 luglio 2024) 22.00 Nicolòvince la medaglia d'oro nei. Il varesino disputa una finale esemplare, sempre in linea con i migliori e chiude in 59"03 davanti a un clamoroso argento ex aequo per il britannico Adam Peaty e lo statunitense Nic Fink, in 59"05. Due centesimi maturati in una splendida vasca di ritorno che 'correggono' il bronzo di Tokyo nel metallo più prezioso. Per l'Italia è il primo oro a queste Olimpiadi.