Parigi 2024 volley femminile | l’Italia lascia un set ma batte la Repubblica Dominicana

(Di domenica 28 luglio 2024) L‘Italiadelrompe il ghiaccio alle Olimpiadi dicon una vittoria per 3-1 sulla. C’è ancora qualcosa da registrare per le ragazze di Velasco, in un match che ha rischiato di complicarsi nella fase centrale con un secondo set perso malamente. Le azzurre ritrovano comunque il bandolo della matassa e portano a casa i primi tre punti della loro avventura a cinque cerchi per 3-1 (25-19, 24-26, 25-21, 25-18).