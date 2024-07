Parigi 2024 organizzatori si scusano per cerimonia | Nessuna volontà di offendere religioni

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 28 luglio 2024) (Adnkronos) – E al terzo giorno, glidelle Olimpiadi disiper lad’apertura. Dopo le polemiche per lo show del 26 luglio definito ‘blasfemo’ da molti spettatori e aspramente criticato anche da esponenti della chiesa, prende la parola Anne Descamps, direttrice della comunicazione di: “È chiaro che la nostra intenzione non era quella di mancare di rispetto ad alcun gruppo religioso. Al contrario, la nostra intenzione era quella di mostrare tolleranza e comunione. Se le persone si sono sentite offese, ci scusiamo”. Il riferimento è in particolare a quella che è apparsa come una parodia in chiave Queer dell’Ultima cena di Gesù, contestata dai vescovi francesi, che hanno denunciato “la derisione del cristianesimo”, ma anche da molti politici, non solo in Francia.