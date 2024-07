Parigi 2024 l’eroe del giorno è un bagnino – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 28 luglio 2024) (Adnkronos) – Le Olimpiadi dihanno il primo eroe a sorpresa. E' 'Bob the cap catcher', come lo hanno ribattezzato i media americani. 'Il cacciatore di cuffie' è un assistente de La Défense Arena, che ospita la piscina per le gare di nuoto. L'uomo, che non ha voluto rendere noto il proprio nome,