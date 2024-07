Parigi 2024 Italia e arbitri | giornata nera tra judo boxe e scherma

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 28 luglio 2024) (Adnkronos) – “Ma basta, è un furto continuo oggi!”. Un tweet pubblicato da un utente su X sintetizza l’umore dello sportno dopo unaa dir poco controversa alle Olimpiadi di. Decisioni discutibili, in alcuni casi palesemente errate, pesano sui risultati di atleti azzurri che vedono sfumare medaglie e terminare avventure iniziate con ambizioni di podio. La vittima numero 1 dellaè Odette Giuffrida, che arriva in semifinale nel, categoria -52 kg, e poi viene stangata a ripetizione. La 29enne atleta romana rimane tra le ultime 4 in lizza. In semifinale, affronta la kosovara Distria Krasniqi. Ai ‘supplementari’, la beffa. L’na, sanzionata 2 volte con lo shido – il cartellino giallo – rimedia la terza decisiva sanzione per una decisione incomprensibile della giuria, che scavalca anche l’arbitro.