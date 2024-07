Pallamano femminile calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 28 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Laprosegue nel suo programma alledi. Un’altra giornata con tantissime partite in programma all’Arena Sud 6 di. In questa domenica 28, partite che inizieranno alle ore 09.00 per poi proseguire con l’ultimo match che inizierà alle 21.00. Nell’ordine, si disputeranno: Brasile-Ungheria (Girone B), Repubblica Ceca-Slovenia (Girone A), Svezia-Germania (Girone A), Danimarca-Norvegia (Girone A), Angola-Spagna (Girone B), e infine Francia-Paesi Bassi (Girone B). Il torneo olimpico disi giocherà anchedomenica 28. Sarà possibile seguirlo tutto in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky e Tim Vision, mentre 8 saranno i canali per gli abbonati DAZN.