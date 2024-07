Ostigard domani le visite mediche con il Rennes Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2024) Leonon è stato convocato per il ritiro estivo del Napoli di Castel di Sangro, perché vicino alla cessione. Il difensore, che all’inizio non era contento di lasciare l’Italia, si sarebbe convinto ad andare al. Il quotidiano francese Le Parisien scriveva questo pomeriggio che era tutto pronto per il trasferimento dial. “Alla ricerca di rinforzi in difesa, il club bretone dovrebbe rapidamente ufficializzare l’arrivo del difensore norvegese Leo. La trattativa ha richiesto un po’ di tempo per raggiungere una conclusione, tutte le parti hanno trovato un accordo per il suo trasferimento. A meno di un colpo di scena, il 24enne dovrebbe atterrare in Bretagna nelle prossime ore”. Schira ha confermato le cifre dell’accordo Affare fatto e confermato! Leonealper € 7M. Contratto fino al 2028.