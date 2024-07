Ordine d’arrivo F1 GP Belgio 2024 | risultati e classifica gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Andata in archivio il GP del, quattordicesimo round del Mondialedi F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps abbiamo assistito unadalle palpitanti emozioni. Sui mitici sette chilometri che si snodano sulle strade disegnate sui saliscendi delle Ardenne, contornati da una foresta che rende il paesaggio ancor più speciale il tutto, i piloti si sono trovati al cospetto di sfide come Eau Rouge, Raidillon, Source, Kemmel, Stavelot, Malmedy. Nomi scolpiti sulla pietra e dal significato particolare per gli appassionati di F1. Da considerare che quest’anno la pista si è rifatta il trucco: un nuovo manto di asfalto è stato steso per buona parte della sua lunghezza, una variabile importante da tener presente nella preparazione della