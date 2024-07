Orbán | l’Ucraina non diventerà mai membro della UE

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 28 luglio 2024) Il premier ungherese Viktorsi è recato sabato scorso in Romania per partecipare al festival estivo di B?ile Tu?nad, città abitata in maggioranza da ungheresi. Tradizionalmente pronuncia da questo evento Orban lancia i suoi discorsi di rilevanza sociale e politica, trasmessi in televisione, che indicano l’orientamento del suo governo per il periodo successivo. Ucraina maiUEnon le manda a dire. A proposito dell’ingresso delall’Unione Europea ha dichiarato che per Kiev non c’è alcuna speranza. I negoziati di adesione avviati un mese fa da Bruxelles sono dunque destinati a finire in un vicolo cieco. Il motivo è di ordine pratico: Noi europei non abbiamo i soldi per questo. E poi una previsione politico-strategica:tornerà ad essere uno Stato cuscinetto, le cui garanzie di sicurezza saranno racchiuse in un accordo fra gli USA e la Russia.