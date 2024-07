Olimpiadi | Italia primo oro con Nicolò Martinenghi nei 100 rana Medagliere

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 28 luglio 2024) PARIGI –oro per l’alledi Parigi. Sul podio più altonei 100. Il 23enne varesino, con una seconda vasca da urlo, rimonta dalla terza alla prima posizione mettendo alle spalle di soli 2 centesimi il campione in carica e detentore del record del mondo Adam Peaty. Per il britannico L'articolooro connei 100proviene da Firenze Post.