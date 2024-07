Olimpiadi Alessandro Ragaini niente finale Alice Volpi niente medaglia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 28 luglio 2024) Per, 18 anni i prossimi giorni, una esperienza tutta da applausi; per lala seconda finalina consecutiva olimpica persa (anche a Tokio 2024 stessa sorte) JESI, 28 luglio 2024 –perper. Questi i verdetti di una domenica che era iniziata nel migliore dei modi, ed è implacabile. Aveva perso la semi(campionessa del mondo in carica) contro l’americana Kiefer (campionessa olimpionica uscente Tokio 2020) per 15-10. Inper il terzo posto,di bronzo, ha affrontato la Harvey (Canada) perdendo per 15-12 mentre lasarà tutta americana Scruggs contro Kiefer.