Olimpiadi 2024 quando giocano gli italiani | l’app per vedere tutte le gare degli Azzurri a Parigi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 28 luglio 2024) L'organizzazione dei Giochi Olimpici diha creato un'app per muoversi nella scacchiera di appuntamenti che costituisce tutto il programma della manifestazione. Quest'anno gli atleti della delegazione italiana in gara sono 402, il numero più alto mai raggiunto in tutta la storia delle